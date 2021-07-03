القوات الشرعية تطلق عملية عسكرية لتحرير محافظة البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الإعلام معمر الإرياني، الجمعة، بأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدأ عملية عسكرية واسعة، أطلق عليها اسم (النجم الثاقب) لتحرير محافظة البيضاء، وسط البلاد، من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وقال الإرياني، في تغريدات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "تمكن الجيش بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، من تحقيق انتصارات ميدانية شملت تحرير عدة مواقع، وتكبيد الميليشيا الحوثية خسائر فادحة".

وأوضح، بأن المعارك ما زالت متواصلة وسط "تحقيق قوات الجيش والمقاومة الانتصارات والتقدم الميداني، حيث باتت القوات على بعد 3 كيلومترات من الخط الرئيسي الرابط بين محافظة البيضاء ومكيراس".

وأفاد الإرياني، بمقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي وتدمير آليات عسكرية واغتنام أسلحة وعتاد، مثمناً ما وصفها بـ "الأدوار المحورية لقوات تحالف دعم الشرعية والملاحم البطولية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المعركة".

تجدر الإشارة إلى أن الميليشيات المسلحة الحوثية تسيطر على معظم اجزاء محافظة البيضاء منذ انقلابهم على السلطة الشرعية في اليمن عام 2014.