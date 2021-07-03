وزير التعليم العالي يشيد بتخرج ١٨٠ طالباً يمنياً من الجامعات الصينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

اشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب الفني والمهني الدكتور خالد، الوصابي، بتخرج ١٨٠ طالباً يمنياً من الجامعات الصينية .



وأكد الوزير في كلمته التي القاها في الاحتفال الذي أقيم، اليوم، عبر تقنية الإتصال المرئي، أن الوطن ينتظر الكثير من مثل هذه الدفع المتخرجة والتي تمثل نخبة اكاديمية ترفد سوق العمل وتخدم البلاد..مجدداً اهتمام الحكومة والوزارة بجميع الطلاب في مختلف المستويات العلمية في مختلف الدول والتخصصات، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إثر انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة وما تلا ذلك من آثار وتحديات.

وفي الحفل الذي حضره السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، و القائم بأعمال السفارة اليمنية في بكين احمد جابر، ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي عرجاش، والمستشار الثقافي في السفارة في الصين محمد عوض بن ربيعى، والقنصل اليمني لدى الصين فارس العبيدي، هنأ الدكتور الوصابي الطلاب الخريجين بمناسبة التخرج بعد مسيرة علمية حافلة بالجامعات الصينية ومكابدة الظروف الاستثنائية التي واجهتهم.. مشيدا بجهودهم ومغالبتهم لمختلف الظروف في سبيل التحصيل العلمي، وبناء مداميك قوية وأسس متينة لحياتهم المستقبلية وكذا مستقبل البلد .