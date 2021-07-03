وزارة الاوقاف والارشاد ترعى 350 مركزاً صيفياً في المناطق المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الاوقاف والارشاد "انها ترعى حالياً 350 مركزاً صيفياً والتي تحوي 31 ألف طالباً وطالبة في المناطق المحررة لهذا العام تحت شعار (معاً لمواجهة تجريف الهوية اليمنية)".



واوضحت الوزارة في بيان وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ان المراكز الصيفية تهدف الى اكساب الطلاب والطالبات عدد من المعارف والعلوم الدينية والدنيوية، وتنمية مهاراتهم وسلوكياتهم وفق أخلاق القرآن الكريم والتربية الوطنية، وصقل المواهب المختلفة لديهم، من خلال الأنشطة والفعاليات المتنوعة والمصاحبة في كل المجالات الثقافية والتربوية والرياضية والترفيهية.

واشار البيان ، الى ان تدشين المراكز الصيفية يأتي ضمن خطة الوزارة في الحفاظ على جيل الشباب من الانزلاقات الخطيرة، وتحصينهم وحمايتهم وتوجيههم، وغرس الحب الكبير في قلوبهم لدينهم ووطنهم..منوهاً ان الوزارة تهدف من رعاية هذه المراكز إلى مواجهة التجريف الكبير للهُوية اليمنية الذي تقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الصفوية، وسعيها الحثيث لمسخ الجيل وطمس هويته.

ولفت البيان، الى ان وزارة الاوقاف والارشاد تهدف إلى محاربة المشروع الإمامي العنصري، والعمل على ترسيخ القيم الدينية والثقافة الوطنية، ومواجهة الأفكار المنحرفة والمتطرفة من أن تتسرب إلى عقول الشباب والناشئة..مؤكداً ان الشباب هم ثروة الأمة وسر نهضتها، والواجب كبير الحفاظ عليهم وحمايتهم من مزالق ميليشيات الموت التي انقلبت على الدولة والمجتمع.