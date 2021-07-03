مليشيات الحوثي تقصف مزارع المواطنين في التحيتا جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

شنت مليشيات الحوثي الإرهابية، السبت 3 يوليو/تموز 2021م، قصفاً مدفعياً، على مزارع مواطني مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، ضمن جرائمها المتواصلة.



وذكرت مصادر محلية، أن مزارع المواطنين الواقعة جنوب غرب التحيتا تعرضت لقصف بعدد من قذائف الهاون أطلقتها مليشيات الحوثي من أماكن سيطرتها.

وطبقا للمصدر فإن القصف الحوثي كان على فترات متقطعة خلال ساعات النهار وبصورة عشوائية، ما أحدث خوفاً وهلعاً في صفوف المزارعين، كما أدى إلى تعطيل أعمالهم في الحقول الزراعية.

ومنذ 17 مايو الماضي استشهد وأصيب 11 مدنياً بنيران مليشيات الحوثي في ذات المديرية، فيما سقط 29 مدنياً في مختلف مناطق الساحل الغربي.