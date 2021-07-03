شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استهداف مخازن للمليشيات الحوثية في ثره بأبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365 ـ أبين

اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات المرابطة في جبهة ثرة ومليشيا الحوثي، السبت 3 يوليو/تموز 2021.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، بأن اشتباكات عنيفة دارت في جبهات ثره بالتزامن مع تقدم أبناء البيضاء.

ووفق المصادر، فإن المدفعية القوات المرابطة في جبهة ثره قامت باستهداف مخازن مليشيا الحوثي في موقع الاستراحة بأسلحة الكاتيوشا والمدافع الثقيلة وتمكنت من تحقيق الأهداف بنجاح.

كما تمكنت القوات ذاتها من استهداف مترس وفيه سلاح 12.7 وتدميره بقذائف الهاون