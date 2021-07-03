مقاومة الحازمية تحرر مواقع حاكمة في محافظة البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

أحرزت مقاومة الحازمية، تقدماً ميدانياً جديداً في ثلاثة مواقع حاكمة وأمّنتها بالكامل، في جبهة البيضاء (وسط اليمن)، ودكّت تحصينات ودمّرت آليات عسكرية للحوثيين، واغتنمت أخرى، في هجوم واسع شنته اليوم.



مصادر ميدانية أفادت أن مقاومة الحازمية مسنودة بوحدات من القوات الحكومية، شنت هجوما واسعا على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانيا في مديرية الصومعة، خاض على خلفيته الطرفان مواجهات عنيفة استمرت لساعات، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

وأكدت المصادر، أن المقاومة أحرزت تقدما ميدانيا جديدا، بإحكام السيطرة الكاملة على ثلاثة مواقع حاكمة في جبهة الحازمية، بمديرية الصومعة، هي، "شوكان، المسحر، وشاردة"، وأمَّنتها بالكامل، علاوة على تحرير مواقع أخرى وتأمين الطريق الرابط بين جبهة الحازمية ومركز مديرية الصومعة، بعد السيطرة على موقعي "وفاء، والسوس".

كما نجحت المقاومة في دك تحصينات واستحداثات للمليشيا الحوثية بمحيط المواقع التي تم تحريرها، وتكبيدها خسائر بشرية فادحة، واغتمنت كميات من الأسلحة كانت بحوزة المليشيا في الموقعين الأخيرين.

بالتزامن شنت مجاميع أخرى تابعة لمقاومة الحازمية هجوما على مواقع "السنترال، ذي مضاحي في عرقوب عقلة بني عامر"، وقتلت وجرحت عددا من العناصر الحوثية المتمركزة فيها، وأسرت آخرين، قبل ان يلوذ البقية بالفرار، وتحكم المقاومة سيطرتها على الموقعين. علاوة على إحراق عربة حوثية تحمل عيار 23.

وتعد هذه العملية امتدادا لعمليات سابقة تم خلالها تأمين تباب الضبية، منطقة العقلة، حيث تمركزت المقاومة ووحدات من القوات الحكومية فيهما، وقامت بعمليات رصد لتحركات الحوثيين خلال الأيام الأخيرة ما سهل عليهم تنفيذ العملية الهجومية الجديدة.

وذكرت المصادر أن المواجهات تتجدد بي الساعة والأخرى، في حين تحاول المليشيا الدفع بتعزيزات كبيرة نحو جبهات المديرية لمحاولة استعادة المواقع التي خسرتها