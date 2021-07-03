مقتل قائد جبهة المشجح لمليشيا الحوثي في جبهة غرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365 ـ مأرب

قتل قائد جبهة المشجح، المعيَّن من مليشيا الحوثي الارهابية في مواجهات عنيفة شهدتها الجبهة امس الجمعة، على المحور الغربي لمحافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن).



وأكد مصدر عسكري ميداني أن المدعو "ابو أحمد السحاري"، قائد جبهة المشجح لدى الحوثيين، لقي مصرعه ضمن آخرين، خلال مواجهات عنيفة خاضتها ضدهم القوات الحكومية والمقاومة الشعبية.

وحاولت المليشيا الحوثية شن هجوم لاحق لمحاولة انتشال جثة القيادي الصريع بعد ان لاذ من تبقى من افراد مجموعته بالفرار، إلا نها فشلت وخسرت قتلى وجرحى آخرين.

وكانت قد أعلنت القوات الحكومية، مساء اليوم نفسه، افشال محاولة تسلل لمليشيا الحوثي تجاه احد مواقعها في ذات الجبهة، خسرت خلالها الاخيرة 13 عنصرا.

وذكرت ان مقالات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات تجمعات حوثية في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح، واسفرت عن تكبيد المليشيا خسائر فادحة في الارواح والعتاد