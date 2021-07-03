غرق 4 نساء داخل حاجز مائي في القبيطة بلحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365 ـ لحج

غرقت أربع نساء من أسرة واحدة في حاجز مائي بمديرية القبيطة، شمال محافظة لحج، بعد ظهر الجمعة الثاني من يوليو/ تموز 2021م.



وأفاد مصدر محلي بأن من بين الضحايا فتاة صغيرة، كانت تسير قبل ثلاث نساء بجوار حاجز مائي في منطقة الرماء جنوب غرب مديرية القبيطة، وأثناء عبثها داخل مياه الحاجز غرقت، فحاولت النساء إنقاذها.

وذكر المصدر أن المياه قذفت بالفتاة الصغيرة باتجاه العمق، وحاولت النساء اللحاق بها لإنقاذها، لكنهن غرقن بجوارها.

وأشار المصدر إلى أن تأخر وصول المنقذين حال دون إنقاذ الضحايا، وتم انتشال الجثث بعد قرابة ساعة بعد أن فارقن الحياة