شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تسقط مسيرة حوثية في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تمكنت القوات المشتركة، اليوم السبت ، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية في محافظة الحديدة غربي اليمن.



وأفاد الإعلام العسكري أن دفاعات القوات المشتركة رصدت طائرة استطلاع حوثية في سماء منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها.

يشار إلى أن المليشيات الإرهابية التابعة لإيران كانت تطلق على منطقة الجاح إسم ضحيان الساحل الغربي حيث جعلت منها معقلا رئيسيا لها في تهامة قبل دحرها منها وتحويلها إلى مقابر جماعية لكتائبها على يد القوات المشتركة