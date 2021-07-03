عشرات القتلى والجرحى والأسرى الحوثيين في إحباط هجوم لهم بصومعة البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

سقط العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح وأسر ثلاثة، السبت 3 يوليو/تموز 2021، إثر دحر هجوم لها بعدة أنساق في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن القوات الحكومية والقبائل تمكنت من دحر هجوم حوثي بعد محاولتهم استعادة مواقع تم تطهيرها أمس الأول، واستمر الهجوم من مساء الجمعة حتى فجر السبت.

وأضافت، أن الهجوم تم دحره مخلفا عشرات القتلى من الحوثيين وأسر ثلاثة.

وكانت القوات الحكومية والقبائل بجبهة الحازمية حررت عشرات المواقع من ميليشيات الحوثي، ووصلت إلى منطقة المسحر وبدأت بتطهير مناطق وقرى شوكان بمديرية الصومعة، فيما سقط قتلى الميليشيات وجرحاهم بالعشرات، كما تم استعادة العديد من الأسلحة والذخائر والعتاد.

يأتي هذا وسط تقدم مستمر في مديرية الصومعة وسط انهيارات وتراجع للمليشيات وخسائر كبيرة في صفوفها.

يأتي هذا بعد يوم واحد من احراق طقمين تابعين للمليشيا أحدهما يحمل عيار 23 والآخر محملا بالأفراد ومقتل من كانوا عليهما