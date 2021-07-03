الارياني: إحباط هجوم ارهابي حوثي بزورقين مفخخين يؤكد خطرها على حركة التجارة الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني "ان احباط محاولة الهجوم الارهابية التي خططت لها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران باستخدام زورقين مفخخين، تؤكد من جديد الخطر الجدي الذي يمثله استمرار سيطرتها على اجزاء من سواحل محافظة الحديدة على امن وسلامة السفن التجارية وناقلات النفط وخطوط الملاحة الدولية‏".



واضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان استخدام مليشيا الحوثي موانئ "الحديدة، الصليف، ورأس عيسى" لتجهيز واطلاق القوارب المفخخة المسيرة عن بعد، يؤكد استغلال المليشيا اتفاق السويد لخدمة أنشطتها الارهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وتهديد المصالح الدولية، والذي يتنافى ونصوص وروح الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة‏".

وثمن زير الاعلام والثقافة والسياحة ، عالياً دور تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء بالمملكة العربية السعودية في احباط العشرات من الهجمات التي خططت لتنفيذها مليشيا الحوثي الارهابية بإيعاز ودعم إيراني، وتأمين حركة التجارة البحرية في أحد اهم الممرات الدولية في البحر الاحمر وباب المندب، والذي يفترض ان يكون محل تقدير المجتمع الدولي‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بادانة هذه الهجمات التي تمثل تهديد مباشر لحركة التجارة الدولية، والقيام بمسئولياتهم في حماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي واعادة ادراجها ضمن قوائم الارهاب الدولية.