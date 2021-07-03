مقتل واصابة العشرات من المليشيا بنيران أبطال الجيش بالجبهة الشمالية الغربية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

سقط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مأرب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن مجاميع حوثية حاولت التسلل إلى مواقع عسكرية، إلا أن أبطال الجيش الوطنيكانوا لها بالمرصاد"..مؤكداً فرار المليشيا بعد مقتل وجرح العديد من عناصرها.

وأضاف المصدر "أن مدفعية الجيش وطيران التحالف استهدفا تجمعات وتعزيزات المليشيا وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، منها تدمير عربة (بي ام بي) ودبابة و3 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها".