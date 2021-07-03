شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تحبط هجوماً حوثياً في جبهة الملاحيط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أحبطت قوات الجش الوطني، اليوم، هجوماً شنته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانياً، على مواقع الجيش في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة.



واوضح قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ،أن قوات الجيش الوطني في اللواء الثالث عاصفة أحبطت محاولة هجوم شنته ميليشيا الإرهاب الحوثي على مواقع الجيش الوطني في سلسلة جبال (الكلح)..مشيراً الى ان العملية اسفرت عن مقتل واصابة عدد من افراد الميليشيا.

وأضاف اللواء العجابي" ان مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية كانت في طريقها الى عناصرها المهاجمة ".