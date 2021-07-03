تدشين مشروعاً طبياً تطوعياً لمكافحة العمى في عدن بدعم من مركز الملك سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له للعام 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وشهد اليوم الأول من المشروع، إجراء الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز 83 عملية جراحية متخصصة بالعيون، والكشف على 185 حالة، فضلا عن توزيع 83 نظارة طبية وصرف 83 من الأدوية، استفادت منها العائلات من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم.

ويأتي المشروع ضمن حوالي 6 مشاريع متصلة بمكافحة العمى تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في اليمن، وتهدف إلى إجراء ما يزيد عن ألفين و 400 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وتصحيح النظر وإعادة الإبصار.