وصول الشحنة الثانية من المنحة النفطية السعودية البالغة 5500 طن ديزل إلى المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

وصلت إلى محافظة المهرة، اليوم، الشحنة الثانية من منحة المشتقات النفطية المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبالغة 5 ألف و 500 طن متري من مادة الديزل منها 4 آلاف طن متري تم شحنها بحرا و ألف و 500 برا، لتغذية محطات توليد الكهرباء في المهرة.



وكان في استقبال الشحنة النفطية في ميناء نشطون محافظ المهرة محمد علي ياسر، وقائد التحالف العربي في المهرة العميد ركن عوده صالح العنزي ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المهرة المهندس عبدالله باسليمان.

وأشاد المحافظ ياسر، بالدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، للمهرة خاصة واليمن عامة في شتى المجالات .. مثمنا تدخلات البرنامج السعودي من خلال تمويل عدد من المشاريع الخدمية في المهرة التي تشمل إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية وعدد من المشاريع الأخرى في قطاعات التعليم والصحة والمياه وغيرها.

من جانبه أوضح مدير مكتب البرنامج السعودي في المهرة المهندس باسليمان، أن مخصص محافظة المهرة من الدفعة الثانية من المشتقات النفطية يبلغ 4 ألف طن من مادة الديزل لتشغيل محطات الكهرباء في المهرة .. لافتا إلى مساهمة المنحة في انخفاض عدد ساعات انقطاعات الكهرباء، ومساعدة الحكومة اليمنية في صرف ميزانية الدولة بمشاريع تنموية وخدمية أخرى.

حضر استقبال الشحنة النفطية مدير دائرة الشؤون التجارية بفرع شركة النفط اليمنية في المهرة سالمين محيمود، ومدير منشأة نشطون سالم السليمي وعدد من المسؤولين في محافطة المهرة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.