الجيش الوطني يعلن مقتل 13 حوثياً في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني مقتل أكثر من 13 عنصراً من مليشيا الحوثي واصابة آخرين، بمعارك في محافظة مأرب، شرق البلاد.



وقال المركز الإعلامي للجيش: "إن رجال الجيش أفشلوا محاولة تسلل عناصر حوثية باتجاه أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، غرب المحافظة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 13 حوثياً وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار مخلفين أسلحتهم وجثث قتلاهم".

وأضاف، أن الجيش استعاد عقب معارك مع الحوثيين، عدداً من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات حوثية في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح، حسب ما أفاد المركز "وألحقت بالميليشيا الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

وتشهد جبهات محافظة مأرب الإستراتيجية معارك مستمرة بين الجيش ومسلحي الحوثيين منذ أشهر، إثر التصعيد العسكري الذي تشنه الميليشيات الانقلابية في محاولة السيطرة على مأرب.