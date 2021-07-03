أمين عام مديرية قشن يدشن  امتحانات التعليم المفتوح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن امين عام المجلس المحلي بالمديرية الاستاذ سالم عيسى عفرار، بمعية مدير مكتب التربيه والتعليم الاستاذ سالم سلوم مبارك والأستاذة اشواق مبارك عوشن مديرة إدارة تنمية المرأة منسقة مركز التعليم المفتوح بالمديرية



امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمركز التعليم المفتوح بتوجيهات من مدير عام المديرية - رئيس المجلس المحلي الاستاذ فيصل أحمد عامر الجدحي، حيث زاروا جميع القاعات الاختباريه.

وخلال التدشين وجه الامين العام لمديرية قشن كلمة حث فيها الطلاب على الجد والاجتهاد وتمنى لهم التوفيق والنجاح، مثمنا عالياً الجهود التي بذلتها منسقة مركز التعليم المفتوح في المديرية الأستاذة أشواق مبارك عوشن في عملية التحضير والتهئة لإنجاح الامتحانات .

وفي ذات السياق تقدم الأمين العام للمجلس المحلي بجزيل الشكر والتقدير لمسؤولي مركز التعليم المفتوح في المحافظة على جهودهم ودورهم في انجاح امتحانات المركز في مديرية قشن.

كما تقدمت الاستاذة أشواق مبارك عوشن منسقة مركز التعليم المفتوح بالشكر للدعم السخي والمستمر الذي تقدمة السلطة المحلية متمثلة بمدير عام المديرية رئيس المحلي الأستاذ فيصل احمد الجدحي وأمين عام المديرية الأستاذ سالم عيسى عفرار لانجاح التعليم الجامعي.

حضر عملية التدشين الدكتور عبدالعزيز الغرابي وعدد من الدكاترة ورؤساء الاقسام.