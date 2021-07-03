فريق من تنفيذية انتقالي لحج يقيّم عمل ونشاط القيادة المحلية بمديرية كرش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

اطلع فريق من الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج، على عمل ونشاط الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بمديرية كرش.



والتقى الفريق المكون من مدير الإدارة التنظيمية حسين قاسم، ومدير إدارة الشهداء والجرحى عبده أحمد الطالبي، ومدير إدارة المرأة والطفل أروى مقطري خلال زيارتهم لمقر تنفيذية كرش برئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية بالمديرية.

ونقل الفريق الزائر لمديرية كرش تحيات رئيس الهيئة التنفيذي للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمحافظة المحامي رمزي الشعيبي لرئيس وأعضاء تنفيذية كرش واستعداده لتذليل أي صعوبات تعترض سير العمل التنظيمي بالمديرية .

واطلع الفريق المُكلف من الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية لانتقالي لحج على ملفات ارشيف خطط أقسام الهيئة وما تم تنفيذه وما تعثر منه وتقييم أداء كل قسم على حده بهدف تقييم أداء العمل التنظيمي للهيئة التنفيذية بالمديرية .

وأشار مدير الإدارة التنظيمية حسين قاسم إلى أهمية دور القسم التتظيمي من حيث التخطيط والتنظيم توزيع المهام والتنفيذ والمتابعة والتقييم وعلاقة الأقسام بما يقابلها في اللجان المحلية للمراكز، مؤكدا على العلاقة التكاملية بين جميع الإدارات والاقسام في المحافظة والمديرية والمراكز .

من جانبه حثّ مدير إدارة الشهداء والجرحى بالهيئة التنفيذية لإنتقالي المحافظة عبده الطالبي على أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة وصادقة لجميع شهداء وجرحى المديرية ورفعها الى المحافظة والحرص على عدم إسقاط أسماء شهداء الجنوب الذين وهبوا أرواحهم فداءً للوطن .

ومن جانبها، شددت أروى احمد المقطري مدير إدارة المرأة والطفل بالهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي محافظة لحج، على أهمية دعم قسم المرأة والطفل بالمديرية وإيلائه جُلَّ الاهتمام وتفعيل دور المرأة على مستوى المراكز وتوفير قاعدة بيانات لجميع الأعضاء وربطهن بقسم المرأة بالمديرية.

وأكد أعضاء الفريق على أهمية توزيع المهام وفق أطُر العمل المؤسسي والالتزام بقوانين اللائحة التنظيمية وإعداد الخطط الفصلية والسنوية وتسليمها للقسم التنظيمي بالهيئة التنفيذية بالمديرية واتخاذ مايلزم تجاه كل عضو مقصر في مهامه للارتقاء بالعمل نحو الأفضل.