شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتحاد التعاونيات الزراعية الجنوبي يدشن مؤتمره التأسيسي من العاصمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365 - عدن

دشنت في العاصمة عدن، أعمال المؤتمر التأسيسي لإتحاد التعاونيات الزراعية الجنوبي، تحت شعار "من أجل إعادة الدور الريادي للقطاع التعاوني الزراعي الجنوبي وتعزيز إسهاماته في تحسين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة" برعاية اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.



وألقى فضل محمد الجعدي نائب الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي كلمة في افتتاح المؤتمر، نقل في مستهلها تحيات وتبريكات الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عقد هذا المؤتمر الاتحادي، وتمنياته له بالنجاح.

وأشار الجعدي إلى أن انعقاد هذا المؤتمر، يأتي في ظل حرب الخدمات التي تعاني منها العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب، والتي تشنها أطراف تعادي حق شعب الجنوب في استعادة دولته، وتهدف من تلك الأعمال إلى إفشال اتفاق الرياض .

وأضاف الجعدي :" إن هذا المؤتمر يأتي في ظل انجازات سياسية تحققت في مضامين قضية الجنوب وإنجازات عسكرية تتحقق في ميدان المواجهة مع مليشيات الحوثي وقوى الإرهاب.

وأكد الجعدي أن الحركة التعاونية الزراعية في الجنوب تعرضت لسياسة التدمير والنهب والبسط والاستيلاء على أصولها ومقراتها وأراضيها أسواقها التعاونية ومالحق بها من أضرار وظلم وإقصاء وتسريح كوادرها، وإحالتهم للتقاعد القسري .

وتمنى الجعدي في ختام كلمته، أن يخرج المؤتمر بنتائج تحقق مزيدا من النهوض بالعملية التنموية وتخلق اتحاد تعاوني يعبّر عن تطلعات وأهداف أعضائها وتدافع عن حقوقهم .

من جانبها تحدثت الدكتورة نجوى فضل مستشارة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لشئون المرأة في حفل التدشين بكلمة أوضحت من خلالها أن الاتحاد التعاوني الزراعي، تعتبر أحد ركائز الدولة الجنوبية القادمة كون الثروة النباتية و الحيوانية من أهم الموارد الاقتصادية لأي بلد .

وأكدت نجوى فضل في كلمتها "أن المرأة الجنوبية من المهرة إلى باب المندب، تشاطر نجاح انعقاد هذا المؤتمر، وستقف إلى جانب أخيها الرجل في كل المنعطفات والمراحل الصعبة الذي يمر بها جنوبنا الحبيب".

بدورة أوضح عبدالرحمن العطاس نائب رئيس الدائرة الجماهيرية في الأمانة العامة، أن انعقاد هذا المؤتمر في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الجنوب، يشكّل فرصة سانحة لتجديد حيوية الاتحادات والنقابية العمالية في الجنوب.

وأشار العطاس إلى إن هذا المؤتمر سيسهم في تعزيز مكانه القطاع الزراعي في الدفاع عن قضايا المزارعين، مؤكدا حرص المجلس الانتقالي على دعم عمل الاتحادات والنقابات والوقوف إلى جانب العمال والانتصار لقضاياهم وحقوقهم المشروعة في العيش الكريم.

من ناحيته، ألقى صالح مساعد الأمير كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لاتحاد التعاونيات الزراعية الجنوبية، شكر من خلالها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، التي كان لهم دوراً كبيراً في الدعم للتحضير لإنعقاد المؤتمر التأسيسي في ظل ظروف سيئة يمر بها الوطن والمواطن الجنوبي.

وأكد الأمير أن هذا المؤتمر جاء لفك الارتباط عن الاتحاد الزراعي اليمني، وأولى الخطوات في الطريق نحو استعادة مؤسسات الجنوب التي تم تدميرها.

وتخلل المؤتمر التأسيسي لاتحاد التعاونيات الزراعية الجنوبي، عدداً من الفقرات الفنية والمشاركات الشعرية، التي نالت إعجاب الحضور