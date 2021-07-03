إنتقالي الطلح يقر إقامة تظاهرة سلمية الاسبوع القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365 - شبوة

دعت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الطلح محافظة شبوة؛ كافة أبناء المديرية إلى المشاركة الفاعلة والحشد الجماهيري للتظاهرة السلمية المقرر اقامتها بتاريخ 7/7 بمديرية الطلح.



جاء ذلك في الإجتماع الاستثنائي الذي عقدته الهيئة التنفيذية مع رؤساء المراكز الانتقالية بالمديرية برئاسة الأستاذ مبارك حسن بافاضل، نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية.

وجرى نقاش حول الاستعداد والتجهيز والحشد الجماهيري لإقامة الفعالية الحاشدة التي ستكون متزامنة مع فعاليات جماهيريه في عموم مديريات محافظة شبوة ضمن اطار التصعيد الشعبي السلمي للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة شبوة.

وأكد الاجتماع على أهمية تنسيق الجهود بين قيادة المديرية والمراكز الانتقالية في كافة مناطق المديرية لحشد الجماهير للتعبير عن تمسكهم بقضية الجنوب وحامل القضية المجلس الانتقالي الجنوبي، والتنديد بانتهاكات مليشيات الاخوان المسلمين والسلطة القمعية الحاكمة بشبوة من قمع الحريات والاعتقالات التعسفية والانفلات الأمني، بالإضافة الى التعبير عن معاناة المواطنين المعيشية من تردي الخدمات وغلاء المشتقات النفطية والمواد الأساسية وانهيار العملة.

وندد الإجتماع بما حصل من اعتداء من قبل مليشيات السلطة المحلية بشبوة من قمع وضرب بالسلاح الثقيل على فعالية عبدان في مديرية نصاب شبوة التي اعتدت على المتظاهرين السلميين.

ودانت الهيئة التنفيذية الاعتداء الهمجي البربري على فعالية عبدان نصاب شبوة وثمنت بهذا الخصوص التصرف الحكيم لقيادة الانتقالي بالمحافظة وعلى رأسهم رئيس القيادة المحلية لانتقالي شبوة الاستاذ علي احمد الجبواني في افشال مخطط تلك المليشيات ونقل الفعالية الى منطقة سقام جباة .

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على التفاعل الجاد من قبل كافة الأطر التنظيمية لانتقالي المديرية مع فعالية 7/7