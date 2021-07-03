شكرا لبحثكم عن خبر العمالقة تهاجم عصابة تهريب سلاح في النجية .. والحوثي يتدخل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ألوية العمالقة تشتبك مع عصابة تعمل على تهريب السلاح إلى مليشيات الحوثي
اشتبكت ألوية العمالقة، اليوم السبت 3 مايو، مع عصابة في منطقة النجيبة جنوب حيس بالساحل الغربي، تعمل على تهريب السلاح والمعدات العسكرية إلى مليشيات الحوثي الموالية لإيران.
وقال مصدر عسكري: أن وحدات من اللواء الحادي عشر عمالقة خاضت إشتباكات عنيفة ضد عصابة تعمل على تهريب السلاح إلى جماعة الحوثي، فيما قامت مليشيات الحوثي بمساندة عصابة التهريب في منطقة النجيبة.
وأكد المصدر، أن الأشتباكات انتهت بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، كما تم أسر أحد عناصرهم.
ولفت المصدر، إلى أن المهربين (ص.ع) و(ه.ع) و(خ.ع)، الذين ساندتهم مليشيات الحوثي يتبعون كتيبة (جميل القمري) في اللواء الثالث عمالقة، حيث يقوموا بتهريب العتاد العسكري إلى المليشيات الحوثية.
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