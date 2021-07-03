شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع أمني بسيئون يؤكد على تكثيف جهود البحث الجنائي ومكافحة المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقد بمدينة سيئون محافظة حضرمون، اليوم، اجتماع أمني برئاسة مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك العوبثاني، لمناقشة تكثيف جهود إدارتي البحث الجنائي ومكافحة المخدرات لضبط الخارجين عن النظام والقانون .



وشدد العوبثاني، على تكثيف جهود إدارة البحث الجنائي وضبط الأمن والمحافظة على الاستقرار في المديريات والقبض على المطلوبين والخارجين عن القانون..موجهاً بتفعيل التنسيق المشترك بين إدارتي البحث الجنائي ومكافحة المخدرات لجمع المعلومات والتحريات لضبط مروجي ومتعاطي المخدرات بكافة أنواعها.