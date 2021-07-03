وزير الداخلية يشيد بالدور البارز لقوات اللواء 101 شرطة جوية بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

اشاد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، بالدور البارز لقوات اللواء 101 شرطة جوية بمدينة سيئون محافظة حضرموت، في تأمين مطار سيئون الدولي وسلامة المسافرين عبر المطار.



واشار الوزير حيدان خلال تفقده ومعه قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، اليوم، قوات اللواء 101 شرطة جوية بمدينة سيئون، الى أن إنجازات قوات الشرطة الجوية في ظل الأوضاع الراهنة ما هو إلا دليل راسخ على ما تمتلكه القوات الجوية من كفاءات وطنية متميزة..مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم وفق الامكانيات المتاحة لمواكبة التطور التكنولوجي وتسهيل إجراءات المسافرين عبر المطار.

واستمع وزير الداخلية من قائد قوات اللواء 101 شرطة جوية العميد الركن سعيد لحمر، إلى شرح مفصل حول آلية العمل والإجراءات المتبعة في تأمين المسافرين عبر مطار سيئون الدولي ، وأبرز الصعوبات والمقترحات لتعزيز قدرات الشرطة الجوية.