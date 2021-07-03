عيدروس الزُبيدي يترأس الاجتماع الدوري للقادة العسكريين والأمنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، صباح اليوم السبت، الاجتماع الدوري للقادة العسكريين والأمنيين.



وفي مُستهل الاجتماع، جرى مناقشة الأحداث والمواجهات العسكرية في مديرية لودر بمحافظة أبين والحشود والتعزيزات العسكرية المسنودة بالتنظيمات الإرهابية لاقتحام المدينة وترويع الآمنين من المدنيين والسيطرة على معسكر قوات الحزام الأمني في المدينة.

وأكد الاجتماع أن القوات المسلحة الجنوبية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العبث بأمن واستقرار لودر ومحافظة أبين والجنوب عموماً، وسوف يدفع المسؤولون الثمن عن هذه الانتهاكات، التي تمثل خرقاً فاضحاً لاتفاق الرياض بهدف الوصول إلى إفشال الاتفاق عموماً.

كما اطلع الاجتماع على ما تم إنجازه من قبل اللجنتين الأمنية والعسكرية على صعيد النزول الميداني وتفقد الانضباط والجاهزية العسكرية على صعيد القوات المسلحة الجنوبية والأمن.

وتطرق الاجتماع إلى النجاحات المحققة على صعيد الحملة الأمنية، مؤكدا على ضرورة استمرارها بما يعزز من الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب المحررة.

كما دعا الاجتماع كافة القوات والمواطنين إلى التعاون ودعم الحملة الأمنية من أجل تحقيق أهدافها كاملة.