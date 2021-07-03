شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يحبط هجوما عدائيا بزورقين مفخخين على الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي السبت، إحباط هجوم عدائي بزورقين مفخخين لمليشيا الحوثي على محافظة الحديدة.



وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير هدف جوي معاد باتجاه السعودية.

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

وقال تحالف دعم الشرعية إن انتهاكات مليشيات الحوثي جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.