محاضرة توعوية عن الإيدز ومخاطره لمنتسبي معسكر الكتيبة الخاصة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365 - المكلا

أقيمت بمعسكر الكتيبة الخاصة، التابع للمنطقة العسكرية الثانية؛ محاضرة توعوية عن الإيدز ومخاطرة لمنتسبي المعسكر، قدمها مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً بمحافظة حضرموت، الدكتور أحمد البيتي، وحضرها منتسبي الكتيبة وقيادتها.



حيث قدم الدكتور "البيتي" مقدمة تعريفية عن المرض، حيث الأعراض والنتائج المترتبة عليه، كذلك طرق الإصابة به، وانتقاله، والعوامل المؤدية لتفشيه في المجتمعات.

كما قدم كذلك جُملة من الاحصائيات والأرقام الحديثة، سواء على الصعيد المحلي أو حتى العالمي، وما وصل إليه المرض في السنوات الأخيرة، مبيناً الدور المنطوي على منتسبي الأمن والجيش لمنع انتشار المرض وتفشيه بالمجتمع المحلي، وما يستطيع فعله الفرد تجاه ذلك.

كذا حذر الدكتور "البيتي" من الكثير من الممارسات والسلوكيات الخاطئة والمحرمة التي قد يقع فيها الفرد، مما يجلب له ولأهله ومجتمعه هذا المرض الخبيث، وما قد يتسبب فيه من دمار لحياة الأبرياء، الذين تعرضوا للعدوى دون أن يكونوا طرف في علاقة محرمة أو ما شابه.

كذلك شملت المحاضرة سرد لقصص واقعية من المجتمع المحلي لأناس تمكن منهم المرض، وغيّر حياتهم، وحياة من حولهم، كنتاج للأضرار التي لحقت بهم وذويهم.

حضر المحاضرة قائد الكتيبة الخاصة المقدم الركن عامر عبدالله بن حطيان، وعمليات الكتيبة الملازم عمر سالم باقديم، وركن التوجيه المعنوي الملازم مجاهد باسرور، وعدد من الضباط والصف والجنود.