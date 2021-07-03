لحج..وفاة طفلة وثلاث نساء غرقا في حاجز مائي

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر محلية، السبت، بوفاة طفلة وثلاث نساء غرقا في حاجز مائي بمديرية القبيطة في محافظة لحج، جنوبي اليمن.



وقالت المصادر إن طفلة سقطت في حاجز مائي بمنطقة الرماء في مديرية القبيطة، وحاولت ثلاث نساء إنقاذها إلاّ أن جميعهن لقوا حتفهم غرقاً بعد أن جرفتهم المياة إلى مكان عميق داخل الحاجز.



وأشارت إلى أن الحادثة الأليمة وقعت يوم الجمعة، حيث جرى انتشال الجثث بعد نحو ساعة من غرقهن.



وسادت حالة من الحزن والأسى لدى أهالي المنطقة.



وخلال مواسم الأمطار تشهد عدة مدن يمنية حوادث مماثلة نظراً لارتفاع منسوب المياة في تلك الحواجز وعدم وجود فرق الانقاذ وأدوات السلامة.

*مواقع

