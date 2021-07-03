أمن أحور يعثر على جثة متعفنة في محل التجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365 - أبين

تلقت ادارة أمن أحور بلاغاً من مجموعة مواطنين بوجود رائحة غريبة من احد المحال التجارية بالمديرية، حيث شعر الاهالي بانبعاث رائحة غريبة تصدر من احد المحالات التجارية، موصفين بأن هذا المحل لم يعد يفتتح ويمارس نشاطه التجاري خلال اليومين الاخيرين.



وقد باشر رجال الأمن الانطلاق الى موقع الرائحة الغريبة التي تصدر من احد المحال التجارية فوجدوا الباب مغلق من الداخل مثل ما اكد المواطنين بأن مالك المحل يسكن في محله بعد الانتهاء من عمله ولا يوجد لديه بيت سكني بالمديرية، بدورهم رجال الأمن قاموا باقتلاع باب المحل فوجدوا جثة رجل متعفنة قال الاهالي انها لمالك المحل ويدعى"صالح عمر الجفري" صومالي الجنسية كان يعمل في صيانة الاجهزة الالكترونية.

واكد الاهالي بأن الجثة قد مر على تواجدها يومان بحسب دليل اغلاق المحل الغير اعتيادية لمدة يومان، وقد تم معاينة الجثة من قبل افراد الأمن وتبين عدم وجود آثار تدل على عنف او مقاومة، وقد تم نقل الجثة الى مستشفى أحور ومنها الى احد المساجد بأحور ليتم تغسيلها والصلاة عليها ودفنها.

واحكم افراد الأمن اغلاق محل المتوفي والاحتفاظ بجميع ممتلكاته وتسليمها الى ابنائها الذين تم ذكر تواجدهم بمحافظة حضرموت، وبحسب تصريحات الاهالي واصدقاء المتوفي"صالح عمر الجفري" بانه يعاني من امراض مزمنة في الفترة الاخيرة قد تكون سبباً رئيسياً في وفاته.