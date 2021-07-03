الجيش الوطني يفشل هجوما حوثيا ومقاتلات التحالف تدمر مخزن أسلحة في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أفشل أبطال قوات الجيش الوطني بإسناد المقاومة الشعبية، اليوم، هجوما لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حاولت خلالها التقدم إلى مواقع الجيش في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، وكبدت القوات، المليشيا الحوثية خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.



ووفقا لموقع (سبتمبر نت)، فان أبطال الجيش والمقاومة خاضوا معركة بطولية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح، وانتهت المعركة بسقوط عدد من عناصر المليشيا المهاجمة، بين قتلى وجرحى ولاذ من بقي منها بالفرار.

كما شنت مدفعية الجيش، قصفا مكثفا على مواقع وتحصينات وتعزيزات المليشيات تمكنت خلالها من تدمير طقم وقتل وجرح من كان على متنه، وإلحاق أضرار مادية وبشرية في مواقع متفرقة أخرى في الجبهة.

ونفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات دمرت مخزن أسلحة وألحقت أضرارا بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية بجبهتي المشجح وصرواح غرب مأرب.