نائب الرئيس يطلع على المستجدات الميدانية لمحافظة البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، امس، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة البيضاء اللواء ناصر الخضر السوادي للاطلاع على المستجدات الميدانية ومختلف الأوضاع في المحافظة.



وحيا نائب الرئيس، خلال الاتصال، أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال وقبائل البيضاء، وما يحرزونه من انتصارات وثبات أسطوري في مواجهة ميليشيا الانقلاب والإرهاب، معبراً عن تقديره وشكره للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتهم لجهود استكمال التحرير وإفشال مشروع إيران ومخططاته التخريبية.

وأكد نائب الرئيس، بأن أحرار البيضاء ورجالها ومكوناتها، قادرون على تحرير المحافظة ومواجهة الميليشيات الانقلابية وكل أشكال العنف والإرهاب، منوهاً إلى أن تضحيات اليمنيين والتحامهم ودعم الأشقاء في التحالف، ستثمر جميعها الانتصار لمبادئ الثورة والجمهورية والهزيمة لكل المشاريع التخريبية الصغيرة.

من جانبه قدم محافظ البيضاء، خلال الاتصال، تقريراً موجزاً شمل الوضع الميداني في المناطق المحررة وما يحرزه الأبطال من انتصارات عسكرية، مشيراً إلى المعنويات القتالية العالية التي يتحلى بها المقاتلون والالتفاف الشعبي والقبلي حول جهود التحرير.