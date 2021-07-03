نائب الرئيس يجري اتصالا هاتفياً بمحافظ صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، امس اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف، لمتابعة المستجدات الميدانية وأوضاع النازحين.



واطلع نائب الرئيس، على عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة والأوضاع الميدانية وما يسطره أبطال الجيش بدعم الأشقاء في التحالف من ملاحم خالدة في مواجهة ميليشيا الحوثي الكهنوتية وردع اعتداءاتها وجرائمها بحق المواطنين.

وأشاد نائب الرئيس بما يسطره الأبطال والتحام أبناء المحافظات والقبائل إلى جوار أبطال الجيش في معركتهم المصيرية، منوهاً إلى جرائم الانقلابيين بحق المواطنين من قتل وإرهاب وتجويع واستهداف للنازحين ونهب للممتلكات العامة والخاصة.

من جانبه، عبر محافظ محافظة صنعاء عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية، مشيراً إلى الأوضاع الميدانية والمستجدات واحتشاد أبناء المحافظة بكل مكوناتها لمواجهة ميليشيا الانقلاب الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة.