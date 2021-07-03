أمريكا تدين القصف الحوثي لحي سكني بمدينة مأرب وسقوط ضحايا مدنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، قصف مليشيا الحوثي الإرهابية بصاروخين بالستيين على حي سكني في مدينة مأرب يوم الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عنه استشهاد 3 أشخاص بينهم طفل وإصابة 10 آخرين بينهم 3 أطفال.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي، ، "ندين بشدة الهجوم الصاروخي الحوثي على حي سكني في مأرب في 29 يونيو / حزيران؛ لقد أودى بحياة المدنيين، بما في ذلك حياة طفل".

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية سئمت وضاقت ذرعا من الهجمات المتكررة على مأرب .. معتبرا أن مأرب باتت موطنًا لأسوأ كارثة إنسانية في العالم، وأن الهجوم الحوثي يفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني.

وأشاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، بحرص الحكومة اليمنية على السلام.. مشددا بأنه حان الوقت لإنهاء الصراع في اليمن وتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني.