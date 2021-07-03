الكثبان الرملية تغلق الطريق بين عزان وعتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365 - شبوة

زحفت الكثبان الرملية إلى مفرق رضوم وعين بامعبد على الطريق الساحلي، بين مدينة عزان وعتق، في محافظة شبوة.



وتكدست عشرات السيارات على الطريق، وتعطلت حركة المسافرين ونقل البضائع على الطريق، في معاناة جديدة يتكبدها الأهالي.

واستنكر المسافرون، تقاعس سلطة شبوة الاخوانية، عن أداء مسؤولياتهما، مؤكدين أن الطرق في المديرية تزداد خطورتها جراء الإهمال.