تنفيذية انتقالي العاصمة عدن تستعرض خطة عملها للفصل الثالث من العام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365 - عدن

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، اجتماعها الدوري برئاسة المهندس نزار ناصر هيثم، رئيس الهيئة التنفيذية.



واستعرض الاجتماع تقرير عمل الفصل الثاني وخطة الفصل الثالث للعام 2021 المقدمين من الإدارة التنظيمية، والتكليفات الخاصة بادارات الهيئة التنفيذية لانتقالي العاصمة والهيئات التنفيذية في المديريات.

واستعرض الاجتماع كشوفات الأعضاء الجدد المزمع ضمهم لقوام القيادة المحلية، مشددا على أهمية استكمال الكشوفات وضم الأعضاء الجدد في انتقالي العاصمة و المديريات وفقا للمتطلبات التي ستسهم في تعزيز عمل الهيئة خلال المرحلة الحالية والقادمة.

كما وقف الاجتماع أمام تقريري الانجاز المقدمين من الإدارة السياسية والهيئة التنفيذية لانتقالي مديرية المنصورة حول الفعاليات والأنشطة التي نفذتها، وكذا المعوقات التي واجهة سير عملهما.

وتطرق الاجتماع إلى آخر المستجداد في عدن خدمياً، واجتماعياً، وأمنياً والمشكلات المترتبة عليها، وكذا المقترحات والحلول الممكن تقديمها للسلطة المحلية بالعاصمة عدن ومديرياتها، لتجاوز تلك المشكلات.