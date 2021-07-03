انتقالي الصعيد يقر إقامة فعالية 7/7 ويدعو أبناء المديرية للمشاركة فيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365 - شبوة

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الصعيد محافظة شبوة، اجتماعا دوريا لها.



وفي الاجتماع الذي راسه الأستاذ سعيد خميس علي تيمور رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الصعيد ورؤساء المراكز تم مناقشة اهم أعمال المجلس والمراكز المجتمعية خلال الفترة المقبلة.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس انتقالي الصعيد بالإخوة الحضور، شاكرا حضورهم هذا الاجتماع الدوري للمجلس.

مطالبا كافة أعضاء الهيئة التنفيذية ورؤساء المراكز المجتمعية بتكثيف الجهود لما فيه خدمة أبناء المديرية في الكثير من المجالات .

وبارك تيمور للاخوة في قيادة المحافظة برئاسة الأستاذ علي أحمد حسين الجبواني بمناسبة نجاح الفعالية الجماهيرية التي دعت لها قيادة المحافظة مطلع الأسبوع الماضي.

وناقش المجتمعون جملة من القضايا المتعلقة بعمل مجلس المديرية، والترتيبات اللازمة لإقامة الفعالية السلمية بمديرية الصعيد يوم 7/7.

ودان المجتمعون الفعل الإجرامي الإرهابي الذي قامت به ميليشيات حزب الاصلاح الإخواني بشبوة، من اقتحام مكان إقامة الفعالية الجماهيرية السلمية بمنطقة عبدان مديرية نصاب، واستهداف المنطقة بقذائف السلاح الثقيل والمتوسط.

وأقر المجتمعون إقامة الفعالية الجماهيرية السلمية بالمديرية.

وناقش المجتمعون اهم التجهيزات والترتيبات لإقامة الفعالية الجماهيرية السلمية بالمديرية يوم الأربعاء 7-7-2021.

ودعا المجتمعون كافة أبناء المديرية للمشاركة في فعالية يوم الانتفاضة الشبوانية ،والتعبير عن رأيهم ضد الممارسات التعسفية التي تمارسها ميليشيات حزب الاصلاح الإخواني بشبوة