البحسني يعزي في وفاة الشاعر سعيد سالم باجعالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشاعر سعيد سالم باجعالة، الذي وافاه الأجل إثر مرض عضال ألم به.



وتطرق المحافظ البحسني إلى مناقب الفقيد والسمات التي يتمتع بها من سرعة البديهة والحفظ والذكاء، وحفظه للقصائد الشعرية والألحان الغنائية وألحان الدان، إضافة إلى حضور الفقيد في شعر الأغنية، مؤكداً أن حضرموت خسرت برحيله أحد أبرز الكوادر الشعرية والغنائية.

وبعث محافظ حضرموت بالتعازي لأخوان الفقيد واقربائه وكافة آل باجعالة وزملائه الشعراء والفنانين في وفاة الشاعر سعيد سالم باجعالة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.