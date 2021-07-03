مواطن يصطاد نمرين عربيين نادرين بأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365 - أبين

تمكن مواطن، في العقد الرابع من عمره، من اصطياد نمريين عربيين نادريين في محافظة أبين وقتلهما.



وقالت مصادر محلية، إن المواطن تمكن من ذلك عقب مطاردة وترصد استمر أياما.

ونقل سكان محليون عن الرجل قوله، انه يزعم إن النمريين هاجما ماشيته أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه لإصطيادهما.

واعتبر السكان، أن هذا الفعل مرفوض وينم عن جهل الرجل بأهمية وجود مثل هذه النمور في اليمن؛ كونها أصبحت من الحيوانات العربية النادرة.

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