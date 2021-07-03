لقاء مشترك بمديرية حوف لمناقشة أهم القضايا والأشكاليات البيئية في بداية موسم الخريف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

عقد اليوم لقاء مشترك في مديرية حوف، لمناقشة أهم القضايا والأشكاليات البيئية والجهود التي تبذل للإحفاظ على البيئة في المحمية.



وتطرق اللقاء الذي ضم مدير عام حوف الاستاذ حاتم عامر مكي ومستشار المحافظة لشؤون الثقافة والبيئة أحمد عبدالله بلحاف و مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة سالم محمد رعفيت وبالتنسيق مع مدير مكتب السياحة بالمديرية عثمان أحمد رعفيت إلى مناقشة القضايا التي تؤثر في البيئة بشكل عام وخاصة في موسم الخريف الذي يكثر فيه الزوار من جميع المحافظات.

وكرس اللقاء مناقشة الاحتياجات في القطاع البيئي وفق الإمكانيات المتاحة ودور مكتب السياحة المهم في تركيب اللوحات الإرشادات مع القيام بحملات توعية للزوار للحفاظ على الغطاء النباتي النادر وعدم رمي المخلفات.

وخلال اللقاء أكد الحاضرين على ضرورة التنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة وتكثيف وتوحيد الجهود لمعالجة كافة الأشكاليات والأختلالات من أجل الحفاظ على المحمية.

حضر اللقاء - الأستاذ احمد سعد القميري الأمين العام للمجلس المحلي - الاستاذ سعيد علي مصدع رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية - الأستاذ عبدالله أحمد باكريت رئيس لجنة التخطيط - الأستاذ فرج أمين بن ناشي سكرتير السلطة المحلية.