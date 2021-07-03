شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمن يضبط أسلحة ومتفجرات بحوزة خلايا إخوانية بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

أفادت مصادر محلية، أن قوات الجيش بالمكلا اقتحمت مكتبة الجيل الجديد بالمكلا، التابعة للقيادي بحزب الإصلاح عبدالوهاب الآنسي.



وبحسب المصادر فإنه تم اعتقال الموظفين وإيداعهم السجن، وذلك بعد ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والدخائر والمتفجرات.

وعلى صعيد آخر، داهمت قوات عسكرية إحدى السكنات الطلابية التابعة لحزب الإصلاح بالمكلا، وتم اعتقال ستة طلاب، بعد ضبط أسلحة وقنابل وأرقام لوائح سيارات ومتفجرات.