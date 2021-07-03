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التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة حوثية بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه خميس مشيط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة ، فجر السبت، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

 

وأوضح التحالف، في بيان، أن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

 

ولفت إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

 

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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