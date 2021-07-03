"اجتماع يدعو لتوحيد جهود مكونات حضرمية في مكون حضرمي واحد ووحيد ليكون صوتا حضرميا قويا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد بمدينة المكلا أجتماع لجنة التواصل و الاتصال لمناصب و مقادمة و حكماء و أعيان وشخصيات اجتماعية ومنظمات مجتمع مدني بحضرموت .



و كان حضور مناصب و مقادمة حضرموت التاريخيين لافتا في هذا اللقاء ، و قد ناقشوا القضايا بأكثر عقلانية و كان الطرح إيجابيا في مشاركة حضرموت بالدولة الجنوبية القادمة ، التي أكدوا على فدرالية .

و قد ناقش الاجتماع عدد من القضايا المحورية بمحافظة حضرموت .

و خرج الاجتماع ببيان بنصه التالي :-

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ..

فقد عقدت لجنة التواصل والاتصال لمناصب ومقادمة وحكماء وأعيان وشخصيات اجتماعية ومنظمات مجتمع مدني بحضرموت اليوم الخميس 1/7/2021م في ظل ما تعيشه حضرموت من أوضاع معيشية غاية في التعقيد والصعوبة ازداد فيها الفقراء وانهار الاقتصاد وتدهورت العملة وازداد نهب الثروة واستشرى الفساد , وبعد تدارس أوضاع البلاد وخاصة تشتت المكونات الحضرمية.

واستمرارا لجهود لجنة الاتصال والتواصل التي استطاعت أن تحشد عددا كبيرا من القوى المجتمعية وأصبح الهدف واضحا وهو توحيد جهود هذه المكونات في مكون حضرمي واحد ووحيد ليكون صوتا حضرميا قويا ومسموعا يستطيع أن يستخلص حقوق حضرموت ويحفظ هويتها ويفرض الأمن في ربوعها .. ولذلك فقد آن الأوان لكي تنتقل لجنة الاتصال والتواصل إلى تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لمؤتمر حضرمي عام لا يهمش أحدا ولا يقصي أحدا , بل يجب أن تمثل فيه جميع شرائح المجتمع الحضرمي حتى يسهم في صنع القرار والنهوض بحضرموت الأرض والانسان .

ولذلك جاء اجتماعنا هذا اليوم ليقف الحاضرون فيه على ضرورة عقد اجتماع عام تتشكل فيه لجنة تحضيرية وتكون من مهامها فتح الحوار مع المكونات الحضرمية المختلفة (الجامع والحلف والمرجعية) وكذا الحوار مع إصلاح المسار وجماعة حضرموت الخير وغيرها من المكونات الحضرميةوالشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني لغرض ايجاد كيان حضرمي موحد يعلي شأن حضرموت وينتزع حقوقها لايمارس العمل السياسي ولا ينخرط في السلطة ولا ينافس الكيانات السياسية الأخرى , فمهمته حقوقية اجتماعية اقتصادية تنموية , يدعم كل من يطالب بحقوق حضرموت ويرفع الظلم والحيف عن كل من يتصدر للدفاع عن حضرموت , ولهذا الكيان القول الفصل في أمور حضرموت كلها .

كما أقر الحاضرون أن تستمر لجنة الإتصال والتواصل في عملها إلى حين عقد الإجتماع الموسع لإختيار اللجنة التحضيرية التي تستوعب الجميع دون تهميش أو اقصاء , "مبنية على أسس ومرتكزات ومعايير واضحة المعالم وأن نبحث عن التمويل الكافي غير المشروط لعقد هذا الإجتماع الذي سيكون اللبنة الأساسية في توحيد الحضارم في كل ربوع حضرموت ومهاجرها المختلفة , وأن كل الحاضرين يعدون أعضاء في لجنة الإتصال والتواصل ويعملون على انجاح المكونات الحضرمية وتوحيدها ويعملون في قبائلهم ومنظماتهم الإجتماعية لتحقيق هذا الهدف .

واتفق الحاضرون على أن حضرموت هي قلب الجنوب النابض , شريكة مع محافظات الجنوب في النظام الفيدرالي تحكم بموجبه كل محافظة نفسها بنفسها , وأن تكون شراكتها حقيقية في صناعة القرار الجنوبي مذكرين بأهمية النخبة الحضرمية والعمل على تعزيزها في العدد وتقويتها في التسليح .

عاشت حضرموت وحدة واحدة متكاملة وقلب الجنوب , وبالله التوفيق .

صادر عن :

لجنة الإتصال والتواصل بحضرموت