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التحالف: إحباط عمل عدائي وشيك للحوثيين استهدف السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف: إحباط عمل عدائي وشيك للحوثيين استهدف السعودية

السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير هدف جوي معاد باتجاه السعودية.

 

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

وقال تحالف دعم الشرعية إن انتهاكات مليشيات الحوثي جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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