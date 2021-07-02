شكرا لبحثكم عن خبر أجيال بلا قات تنفذ الورشة الخاصة بالتنسيق بين المنظمات والمجموعات النسوية والمبادرات الشبابية والنسائية في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تعز :

ضمن مشروع "تعزيز المشاركة المجتمعية وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني والمجموعات النسوية والمبادرات الشبابية والنسائية وتفعيل ادوارهم في المجتمع"، الذي تنفذه منظمة أجيال بلا قات في مديريتي القاهرة والمظفر بمحافظة #تعز، أقيمت اليوم الخميس 1 يوليو 2021 الورشة التنسيقية بين منظمات المجتمع المدني والمجموعات النسوية والمبادرات الشبابية والنسائية في مديريتي القاهرة والمظفر.

وهدفت الورشة، التي شارك فيها 15 منظمة مجتمع مدني ومجموعة نسوية و15 مبادرة شبابية ونسائية، الى تعزيز قدرات التنسيق بين المنظمات والمبادرات في مديريتي القاهرة والمظفر، بالإضافة الى تعزيز جهود المنظمات والمبادرات في تحقيق المشاركة المجتمعية، وذك من خلال تحديد أدوار المنظمات والمبادرات وتحديد احتياجاتها والمعوقات التي تقف امام المنظمات والمبادرات، والخروج بخطة تبادل الخبرات والمهارات والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والمجموعات النسوية والمبادرات الشبابية والنسائية .

الجدير بالذكر ان هذه المنظمات والمجموعات النسوية والمبادرات الشبابية والنسائية تم بناء قدراتها خلال الفترة الماضية حول الحوكمة والمساءلة المجتمعية وبناء السلام المجتمعي والمناصرة وبناء الائتلافات والقيادة والتواصل بالإضافة الى اعداد مقترحات المشاريع.