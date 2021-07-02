شكرا لبحثكم عن خبر د.العبادي يستقبل مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/ خاص:

استقبل الدكتور/ عادل عبدالمجيد علوي العبادي نائب رئيس جامعة عدن للشؤون الأكاديمية القائم بأعمال رئيس الجامعة اليوم الخميس الأول من يوليو 2021م في ديوان رئاسة الجامعة اللواء/ مطهر الشعيبي مدير أمن العاصمة عدن وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجامعة والمؤسسة الأمنية في المحافظة.

وفي مستهل اللقاء رحب الدكتور/ عادل العبادي نائب رئيس الجامعة القائم بأعمال رئيس جامعة عدن بمدير أمن العاصمة المؤقتة، ناقلاً له تحيات قيادة الجامعة ممثلة بالدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن، وهنأه بنيله ثقة القيادة السياسية بتعيينه مديراً للعاصمة المؤقتة عدن وتمنياته للأجهزة بعدن كل التوفيق والنجاح، مستعرضاً صورة موجزة عن جامعة عدن ونشاطها الأكاديمي وطلابها ومدرسيها وموظفيها وكلياتها ومنشآتها الأكاديمية في إطار المحافظة.

وأشاد الدكتور/ العبادي بالدور الكبير والمفصلي لأجهزة الأمن في عدن من خلال قيامها بتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين، وحماية الحقوق والممتلكات الخاصة والعامة والعمل على الحد من الانتهاكات المتكررة التي يقوم بها عدداً من الخارجين عن النظام والقانون، مثمناً تلك الجهود التي تبذلها فيما يتعلق في استتباب الأمن والاستقرار في جميع كليات الجامعة ومراكزها العلمية ووحداتها الإدارية المختلفة.

فيما شدد/ مطهر الشعيبي مدير أمن العاصمة عدن في كلمة له على أهمية تكاتف جميع الجهود لخطورة تلك الأعمال واستمرارها التي ستؤثر على تنفيذ المشاريع المعتمدة لهذا المؤسسة التعليمية العريقة والبنى التحتية والتوسع المستقبلي لها بما يخدم الأجيال القادمة.

وقال إن جامعة عدن هذا الصرح العلمي الكبير الذي تخرج منه أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة، وساهمت بشكل كبير جداً في تأهيل الكوادر ساهمت في النهوض بالوطن، وحققت نقلة نوعية في العملية التعليمية على المستوى المحلي والإقليمي، مشدداً بأن أمن الجامعة أولوية قصوى لدى إدارة أمن عدن.

وناقش الجانبان أهمية تعزيز الشراكة والتعاون المشترك، والتنسيق بينهما حول الحراسات الأمنية للكليات والوحدات الإدارية التابعة للجامعة، وكذا دور جامعة عدن في توجيه رجال الأمن من خلال العمل المشترك لتنظيم دورات ومحاضرات توعوية يقدمها أعضاء هيئة التدريس في كافة الجوانب الحقوقية والاجتماعية والثقافية.

حضر اللقاء الأستاذ/محمد حسن سالم أمين عام الجامعة، والدكتور سالم ناصر لجدع عميد كلية التربية عدن، الدكتور/ هادي المنصوري مدير عام الشؤون القانونية بالجامعة، والدكتور/ محمد الصاعدي نائب مدير مركز التعليم المستمر في الجامعة.