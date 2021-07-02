شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. المملكة تدعو إلى "نبذ الخلافات" واستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 2 يوليه 2021

الخليج 365- متابعات

دعت المملكة العربية السعودية، طرفي اتفاق الرياض، إلى ”نبذ الخلافات“ واستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق.



جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عقب اجتماع لممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في الرياض.

وجاء في البيان الذي نُشر فجر الجمعة: ”استمرارا لجهود المملكة منذ توقيع اتفاق الرياض لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودفع كافة الأطراف للقبول بالحلول السياسية، عوضا عن الخلافات والتجاذبات، فقد تم جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض“.