"مهرجات ومقامات".. تعز تحتفي بيوم الأغنية اليمنية بحفل جماهيري

المنامة - ياسر ابراهيم - أقيم اليوم الخميس في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن) فعالية احتفالية بمناسبة يوم الأغنية اليمنية التي تصادف الأول من شهر يوليو.

وتخللت الفعالية التي نظمها مكتب وزارة الثقافة في تعز وأطلق عليها اسم "مهرجان مقامات"، العديد من الفقرات الفنية وسط حضور جماهيري كبير.

وقال مكتب الثقافة في بيان مقتضب إن مهرجان "مقامات" يأتي تدشيناً ليوم الأغنية اليمنية، وتضامناً مع نجوم الفن في صنعاء وعمران وما حولهما ضد ما يتعرضون له من مليشيات الحوثي الانقلابية على الحياة والفنون والثقافة والتراث العريق والمتنوع في الوطن.

والاثنين الماضي، أصدرت الحكومة الشرعية قراراً يقضي باعتماد يوم الأول من يوليو من كل عام يومًا للأغنية اليمنية.

ودشن ناشطون وشعراء وفنانون على مواقع التواصل الإجتماعي حملة إلكترونية تحت هاشتاج #يوم_الأغنية_اليمنية، وذكّروا بأبرز الأسماء الفنية المرتبطة في وجدان الناس، مثل أيوب طارش، أبو بكر سالم الفقيه، وعبدالباسط الحارثي، وأحمد السنيدار وعلي بن علي الأنسي.

وتفاعلًا مع الحملة، أهدى عدد من الفنانين اليمنيين أمثال الفنان والموسيقار الكبير أحمد فتحي، وحسين محب، جمهورهم تقاسيم فنية بالمناسبة، وشاركوا الجمهور الغناء على مواقع التواصل الاجتماعي عبر خاصية البث المباشر.





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