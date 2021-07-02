شرطة المهرة تعلن تنفيذ عمليات مداهمة لأوكار مروجي المخدرات في الغيضة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، الخميس، تنفيذ عمليات مداهمات أمنية استهدفت منازل وأوكار المشبوهين بتعاطي وترويج المخدرات في منطقة محيفيف بمديرية الغيضة مركز المحافظة شرقي اليمن.



جاء ذلك في تصريح لنائب مدير الشرطة - مدير البحث الجنائي بمحافظة المهرة العقيد الركن أحمد علي رعفيت، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.



وأكد العقيد رعفيت، "نجاح عمليات المداهمات الأمنية لأوكار باعة ومروجي السموم القاتلة، في ضبط عدد من المروجين للمخدرات ومواد ممنوعة في بعض المنازل.



كما أكد استمرارية هذه الحملات الأمنية حتى تطهير المهرة من الآفات المضرة بالمجتمع، مبيناً أن المداهمات تأتي امتدادا للحملة الأمنية لمكافحة تفشي المخدرات.



وأشاد بتأييد وتفاعل الشيوخ والوجهاء والأعيان وأبناء المجتمع مع تحقيق النجاحات الأمنية بمكافحة المخدرات.



وكانت شرطة محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان قد بدأت قبل أسابيع حملة لمكافحة المخدرات وتمكنت من إلقاء القبض على العديد من تجار الممنوعات، كما أحالت عدد منهم إلى القضاء.

