معين عبدالملك يوجه بسرعة انجاز التحقيق وملاحقة الجناة المتورطين في اغتيال الميسري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الاجهزة الامنية المختصة بالعاصمة المؤقتة عدن، سرعة انجاز عملية التحقيق وملاحقة الجناة المتورطين في عملية الاغتيال الاثمة والجبانة التي استهدفت بلال منصور الميسري، امام منزله في مديرية المنصورة.



واستمع الدكتور معين عبدالملك، خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم مع مدير امن عدن اللواء مطهر الشعيبي، الى تقرير أولي عن ملابسات الجريمة والإجراءات المتخذة لملاحقة المجرمين والخيوط التي تم الوصول اليها حتى تقديمهم للعدالة.. داعيا الله العلي القدير ان يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. مقدما خالص العزاء والمواساة لذويه واسرته وجميع محبيه.

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية التسريع في إجراءات ملاحقة وضبط الجناة ومعاقبتهم، لردع كل من تسول نفسه محاولة إعادة العاصمة المؤقتة عدن الى مسلسل الاغتيالات، واهمية العمل من اجل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه.. مؤكدا حرص الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية على دعم الاستقرار الأمني في العاصمة المؤقتة عدن وتوفير كل الإمكانات اللازمة لذلك.

كما شدد رئيس الوزراء على ان تقوم الحملة الأمنية الجارية في العاصمة المؤقتة عدن لمنع حمل السلاح، بمهامها لتعزيز الاستقرار واستتباب الأمن.