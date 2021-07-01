اليمن تشارك في مؤتمر المنظمة العربية للطيران المدني بالمغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، المنعقد بالعاصمة المغربية الرباط بحضور رؤساء الهيئات العربية للطيران المدني .



وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اليمني الكابتن طيار صالح بن نهيد وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) ان الاجتماع يهدف الى تعزيز سبل التعاون المشترك بين مختلف الدول العربية..مشيراً الى انه سيتم انتخاب مجلس تنفيذي جديد واقرار خطة عمل المنظمة وتقاريرها السنوية .

وعلى هامش الاجتماع بحث بن نهيد، مع وزيرة السياحة والنقل الجوية والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي المغربية نادية فتاح، بحضور سفيرنا في الرباط السفير عزالدين الاصبحي، مجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.