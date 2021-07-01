تأهيل 89 كادرا صحيا بمجال معالجة سوء التغذية المجتمعي في سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة سقطرى العميد ركن صالح علي، اليوم، دورتين أساسية وتنشيطية في مجال معالجة سوء التغذية المجتمعي (CMAM)، للعاملين الصحيين، ينظمها مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في سقطرى، بدعم من منظمة اليونيسيف.



وتهدف الدورتان اللتان تستمران الأساسية 10 أيام والتنشيطية 5 أيام بمشاركة 89 كادرا صحيا منهم 20 في الأساسية و 69 في التنشيطية، إلى تنمية المعارف والمهارات المهمة والأساسية لدى المشاركين في معالجة سوء التغذية، ليصبحوا قادرين على رصد حالات سوء التغذية في المجتمع وإعطائها العلاج المناسب ضمن آلية متكاملة ليخرج بعدها الطفل أو الأم الحامل بمؤشر شفاء.

وأكد وكيل سقطرى، أهمية الدورتين في تعزيز قدرات العاملين الصحيين بمجال صحة الأم والطفل ورفع مستوى التوعية المجتمعية بهذا الجانب الأساسي لبناء مجتمع صحي وفاعل .. حاثا المشاركين للاستفادة القصوى من مخرجات الدورتين ونقل لزملائهم للاستفادة منها وتطبيقها على صعيد الواقع العملي بالقطاع الصحي.

كما جدد التأكيد على حرص قيادة السلطة المحلية في محافظة سقطرى على الحفاظ على استقرار قطاع الصحة .. مشيدا بجهود مكتب الصحة وبرامجه الصحية في تفعيل الجوانب التأهيلية للكادر الصحي.

من جانبه نوه نائب مدير عام مكتب الصحة في سقطرى لشؤون التخطيط فهد بن حلوان، بأهمية هذه الدورة في بناء وتنمية قدرات الكادر الصحي، والمساهمة في رفع مستوى تقديم خدمات الرعاية الصحية والتي تنعكس بالإيجاب على المجتمع في سقطرى.

حضر التدشين منسقة برنامج التغذية في محافظة سقطرى الدكتورة زمزم علي.